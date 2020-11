Europa League, Roma e Napoli avanti tutta

Foto AFP

Roma e Napoli avanti tutta in Europa League. Tutto facile per i giallorossi, che si sbarazzano con un netto 5-0 del Cluj e balzano al comando del gruppo A dopo 3 giornate, avvicinando al qualificazione ai sedicesimi di finale.

Sorridono anche i partenopei grazie alla vittoria per 2-1 in trasferta sul campo del Rijeka in un match del gruppo F. In classifica gli azzurri guidano con 6 punti insieme a Real Sociedad e AZ Alkmaar che si sono sfidati a San Sebastian con il successo per 1-0 degli spagnoli.

La Roma ipoteca i tre punti già nei primi 45' con le reti di Mkhitaryan al 1', Ibanez al 24' e Mayoral al 34'. Nella ripresa, a segno ancora Mayoral all'84' e Pedro all'89'.

Il Napoli, invece, deve rincorrere prima di festeggiare la vittoria. Al gol dei padroni di casa firmato da Muric al 13' replica Demme al 43', poi l'autorete di Braut al 62' condanna i croati alla sconfitta.