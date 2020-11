Caso Fifa, Platini e Blatter indagati anche per truffa

Afp

L'ex presidente della Uefa Michel Platini e della Fifa Sepp Blatter sono ora indagati anche per truffa e appropriazione indebita in Svizzera nel caso Fifa dopo che l'indagine, inizialmente avviata per amministrazione infedele, è ora stata ampliata. Non c'è stato comunque nessun fatto nuovo che è intervenuto in questo caso giudiziario che alla fine del 2015 ha stroncato la carriera dei due massimi dirigenti dal calcio internazionale ed europeo, per il pagamento controverso da parte dell'allora presidente della Fifa Blatter, di 2 milioni di franchi nel febbraio del 2011, all'allora presidente della Uefa Michel Platini. Con questa mossa il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) dispone di maggiori opzioni giuridiche per trattare il caso, che riconduce anche alle accuse di collusione che riguardano l'ex procuratore Michael Lauber.