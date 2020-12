Europa League, Napoli si qualifica e per la Roma k.o. indolore

Foto Afp

Il Napoli pareggia con la Real Sociedad e avanza ai sedicesimi di Europa League. La Roma, già qualificata, subisce una sconfitta indolore sul campo del Cska Sofia.

Finisce 1-1 il match tra il Napoli e gli spagnoli, valido per la sesta e ultima giornata del gruppo F, disputato allo stadio da pochi giorni ufficialmente intitolato a Diego Armando Maradona. Gli azzurri si qualificano come primi del girone. Al vantaggio del Napoli firmato da Zielinski al 35' risponde al 92' Willian José. Nella classifica del girone Napoli primo con 11 punti, 2 in più della Real Sociedad. Eliminati AZ Alkmaar e Rijeka.

Sconfitta senza conseguenze per la Roma nel match conclusivo del gruppo A. I giallorossi, già sicuri del primo posto nel girone e in campo con tantissime riserve, cedono per 3-1 in trasferta. Per i bulgari a segno Tiago Rodrigues al 5' e Ali Sowe, autore di una doppietta al 34' e al 55'. Per i giallorossi gol della bandiera del 18enne Tommaso Milanese al 22'. Nella classifica del gruppo la Roma chiude al comando con 13 punti, 3 in più degli svizzeri dello Young Boys che avanzano anche loro ai sedicesimi di finale. Eliminati Cluj e Cska.