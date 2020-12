Mancini: "Partita contro l’Olanda la più importante del 2020, sul contratto nessun problema'

"La partita più importante del 2020 quella contro l’Olanda, dove peraltro ha debuttato un giocatore che mi ha sorpreso come Locatelli e poi è andato sempre meglio. Tutti si aspettavano una gara importante con una grande nazionale, è stata la più importante per come è stata affrontata e giocata". Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini.

"Il rinnovo del contratto? Non c'è nessun problema", ha spiegato il ct rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa web. "Date? Non c' è nessuna data, nessun tipo di problema". "Se sono favorevole al vaccino? Io il covid l'ho avuto, comunque i vaccini li ho sempre fatti, li faccio da quando sono piccolo, quindi non sarà un problema", ha aggiunto Mancini. "I giovani? La speranza è di trovarne sempre di più, magari pronti per il futuro e non per adesso. Da parte loro mi aspetto dei miglioramenti e che facciano esperienza in vista dell’Europeo", ha spiegato Mancini che ha poi parlato del campionato di Serie A, facendo un bilancio delle prime tredici giornate e soffermandosi su un paio di giocatori in particolare: “Tra le squadre che mi hanno impressionato dico il Verona e il Sassuolo, mentre tra i club minori lo Spezia. Quest’anno il campionato è molto bello, con tante squadre in pochi punti. Il Milan sta facendo molto bene, ma anche il Napoli e la Roma, mentre la Lazio si sta riprendendo. La Juventus resta la più forte, ma l’Inter non è molto distante".

Sui giocatori che si stanno mettendo in evidenza ha parlato il ct di "Scamacca può diventare un grande attaccante, anche Lovato può crescere molto. Sono felice per il recupero di Sensi, mi auguro che stia bene. Belotti è un lottatore e riesce a rendere sempre e comunque. Spero che il Torino si riprenda. Immobile sta segnando gol fantastici, speriamo ne conservi qualcuno per l’Europeo".

"Se spero di recuperare Giorgio Chiellini e Nicolò Zaniolo? Chiellini è più semplice perché ha problemi muscolari, Zaniolo è giovane e penso che possa avere ottime chance di recupero. Spero di recuperarli entrambi", ha aggiunto Mancini. "Sensi? A me piace tantissimo per le qualità che ha, speriamo non si faccia più male, ha già tanto in questo senso. Gallo Belotti? Riesce sempre a rendere. Spero per il Toro si possa riprendere, ma lui sta giocando bene".