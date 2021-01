E' morto a 74 anni Colin Bell, leggenda del Manchester City

(Fotogramma/Ipa)

E' scomparso l'ex leggenda e centrocampista offensivo del Manchester City Colin Bell, oggi all'età di 74 anni. Secondo quanto reso noto dal club, si sarebbe spento in seguito a "una breve malattia". Bell ha giocato con la maglia dei Citizens 492 partite, segnando 152 reti: numeri che gli hanno fatto guadagnare la West Stand dell'Etihad Stadium, ora intitolata a lui. Soprannominato Colin The King, chiuse la sua carriera all'età di soli 29 anni per un infortunio.