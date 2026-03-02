Il nuovo polo internazionale per talenti, formazione e innovazione sorgerà vicino all'aeroporto. Nel progetto: Juan Sebastián Verón, Pepe Sanchez, Manu Ginobili e Riccardo Silva

A Miami è stata posata la prima pietra di quello che si preannuncia come un campus sportivo e formativo di livello mondiale: il progetto dello Sports Performance Hub (SPH) infatti si estenderà su 37 ettari e punta a trasformare l'area di South Dade in una capitale mondiale per l'eccellenza atletica, l'innovazione accademica e lo sviluppo della comunità. Il tutto a costo zero per i contribuenti dal momento che l'investimento da 280 milioni di dollari sarà interamente finanziato da privati. Situato a soli 48 km dall'aeroporto internazionale di Miami, l'hub sorgerà a Homestead, un'area capace di risalire la china dopo l'uragano Andrew, pronta a diventare un nuovo polo internazionale per talenti, formazione e innovazione.

La cerimonia di inaugurazione, tenutasi presso l'ex Homestead Sports Complex, ha visto la partecipazione di autorità locali, personaggi dello sport internazionali ed esponenti della comunità per celebrare quello che può diventare un progetto che segnerà per generazioni il futuro dell'economia e delle comunità della regione, soprattutto per quanto riguarda i più giovani. Il progetto è guidato da atleti di fama mondiale, tra cui la leggenda del calcio Juan Sebastián Verón (ex Lazio e Inter), l'ex portiere Dario Sala e il cestista Pepe Sanchez (oro ad Atene 2004) la star dell'NBA Manu Ginobili, i tennisti Juan "Pico" Mónaco e Mariano Zabaleta e il veterano della NFL Martin Gramatica, affiancati da imprenditori di successo conosciuti, come l'italiano Riccardo Silva(proprietario di maggioranza del Miami FC), Gaston Remy, Emiliano Fernández Balagué, e Nick Sakiewicz.

L'Hub che nascerà in Florida si propone come un modello scalabile che integra l'atletica d'élite con un'istruzione di alto livello. Il progetto del campus include: accademie multisportive d'élite, con formazione specializzata e coaching in calcio, tennis, basket, baseball e football americano; un collegio di livello mondiale che accoglierà quasi 600 studenti-atleti e per finire uno Stadio Premier da 10.000 posti che fungerà da sede per il Miami FC, per l'Homestead Championship Rodeo e per eventi regionali.

Al fianco delle strutture sportive è prevista la realizzazione di un hotel a cinque stelle, di servizi sanitari e benessere specializzati, con un centro avanzato di medicina e chirurgia sportiva, che include fisioterapia e riabilitazione, e spazi pubblici con strutture ricreative, un parco giochi per bambini e infrastrutture comunitarie.

"Questo non è un progetto che riguarda solo strutture o investimenti ma anche le persone" ha affermato Nick Sakiewicz, CEO di Sports Performance Hub. "Con questo impegno stiamo creando un luogo in cui i giovani atleti possono sognare in grande, le famiglie possono vedere reali opportunità vicino a casa e la comunità di Homestead può prosperare. Riunendo allenamento multisportivo d'élite, istruzione e ospitalità, stiamo costruendo un ecosistema che supporta l'atleta nella sua interezza e rafforza l'economia locale per le generazioni a venire".

Come porta d'accesso meridionale a Miami, SPH fungerà da collegamento strategico con l'America Latina, il resto degli Stati Uniti e il mondo. Il progetto sorgerà su un terreno dal valore di circa 60 milioni di dollari oggetto di un contratto di locazione di 80 anni con la città di Homestead. Lo sviluppo avverrà in due fasi: la Fase 1 (2025-2026) vedrà la realizzazione di accademie non residenziali di base e infrastrutture di allenamento. La Fase 2 (2026-2027) includerà l'hotel, gli alloggi per studenti e lo stadio di casa del Miami FC. SPH detiene inoltre una quota di maggioranza del 60% del Miami FC, la squadra di calcio professionistica più antica della città, offrendo agli studenti-atleti un percorso diretto per raggiungere i livelli professionistici. Durante la cerimonia di inaugurazione, il Miami FC ha anche annunciato una partnership storica con Avianca, che ha reso la compagnia aerea colombiana sponsor principale delle divise della squadra e vettore esclusivo.