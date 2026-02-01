Carlos Alcaraz sfida Novak Djokovic nella finale degli Australian Open 2026. Oggi, domenica 1 febbraio, il tennista spagnolo, numero uno del mondo, affronta il serbo, capace di eliminare il bicampione in carica Jannik Sinner nella semifinale dello Slam di Melbourne. L'ultimo atto del torneo mette in palio punti pesanti per il ranking, con Alcaraz che ha la possibilità di allungare proprio sull'azzurro in testa alla classifica Atp, e anche una buona fetta del ricco montepremi in palio.

Come può cambiare il ranking e il duello Alcaraz-Sinner

Sinner si trova al momento al secondo posto del ranking Atp con 2150 punti di distacco da Alcaraz capolista. L'azzurro deve scartare 2000 punti all'inizio del torneo, avendo conquistato il trofeo lo scorso anno, mentre lo spagnolo 'soltanto' 400, quelli dei quarti di finale persi proprio contro Djokovic lo scorso anno. Dopo le semifinali di Melbourne la differenza tra i due è arrivata a 2650 punti: Alcaraz è salito a quota 12950, mentre Sinner resta a 10300. Divario che resterebbe invariato in caso di sconfitta di Carlos in finale.

Nel caso 'peggiore' per Sinner invece, con lo spagnolo che vincesse il trofeo battendo Djokovic, la forbice tra i due arrivarebbe a 3650 punti: Alcaraz volerebbe infatti a quota 13.650 nella classifica generale.

Alcaraz-Djokovic, quanto guadagnano in caso di vittoria

La semifinale conquistata a Melbourne era già valsa ad Alcaraz e Djokovic, così come a Zverev e Sinner, una buona fetta del ricco montepremi degli Australian Open, ma l'assegno si è 'ingrandito' ancora grazie alla finale raggiunta e potrebbe aumentare con l'eventuale conquista della coppa.

Con le semifinali infatti i giocatori si sono assicurati un premio di 1.250.000 dollari australiani, che equivalgono a circa 717mila euro. Con la finale invece Alcaraz e Djokovic sono arrivati a guadagnare circa 1,2 milioni di euro, mentre la vittoria del torneo gli varrebbe ben 2,4 milioni. Ecco il montepremi completo:

Primo turno: 150.000 dollari australiani (circa 86mila euro)

Secondo turno: 225.000 dollari australiani (circa 129mila euro)

Terzo turno: 327.750 dollari australiani (circa 188mila euro)

Ottavi: 480.000 dollari australiani (circa 275mila euro)

Quarti: 750.000 dollari australiani (circa 430mila euro)

Semifinale: 1.250.000 dollari australiani (circa 717mila euro)

Finale: 2.150.000 dollari australiani (circa 1,2 milioni di euro)

Vincitore: 4.150.000 dollari australiani (circa 2,4 milioni di euro)