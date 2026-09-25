Il tennista spagnolo è impegnato a Londra insieme al Team Europe
Carlos Alcaraz scatenato in Laver Cup. Il tennista spagnolo è impegnato nel torneo che mette di fronte Team Europe contro Team World e che ha preso il via oggi, venerdì 25 settembre, a Londra. Una competizione particolarmente sentita da Alcaraz, tornato in campo agli US Open dopo l'infortunio al polso rimediato a Barcellona che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre quattro mesi.
Durante la prima sfida tra il norvegese Casper Ruud e l'argentino Francisco Cerundolo, le telecamere di SuperTennis hanno catturato le reazioni di Alcaraz, che ha vissuto soprattutto il super tie break che ha deciso il match con particolare ansia.
è così drammatico pic.twitter.com/E5PSS5wXfQ— mik (@mklhl_) September 25, 2026
Quando Ruud ha trasformato il match point, vincendo il match con il punteggio di 6-7 (4), 6-4, 10-8 e regalando così il primo punto al Team Europe, lo spagnolo è prima 'collassato' su Cobolli e Zverev e poi si è lasciato andare a un urlo liberatorio.