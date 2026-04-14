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Alcaraz: "Sinner assente a Barcellona? Non sentirò la sua mancanza"

Il fuoriclasse spagnolo ha parlato prima del suo esordio nell'Atp 500 catalano

Carlos Alcaraz - Fotogramma/IPA
Carlos Alcaraz - Fotogramma/IPA
14 aprile 2026 | 10.07
Redazione Adnkronos
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"Ho un ottimo rapporto con Jannik, magari non al punto da uscire a pranzo o a cena ma fuori dal campo molto buono. Sia lui che il suo team sono persone splendide. Penso che il nostro modo di essere fuori dal campo non cambierà, lo dimostra il rispetto reciproco che abbiamo". Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking Atp, ha parlato così prima del suo esordio nel torneo Atp 500 di Barcellona. Lo spagnolo è pronto a ripartire dai tornei di casa (poi ci sarà Madrid) per cercare subito il nuovo sorpasso sull'azzurro e tornare in testa al ranking Atp. 

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Alcaraz: "Sinner non mi mancherà a Barcellona"

Una buona occasione potrebbe già arrivare in Catalogna, dove Sinner non ci sarà: "Non sentirò la sua mancanza questa settimana. È uno dei giocatori che più mi spinge a migliorare e a realizzare le mie debolezze. Per questo è molto bello averlo come punto di riferimento, ciò non toglie che ogni tanto sia anche bello giocare tornei separati". Un trionfo a Barcellona permetterebbe allo spagnolo di salire a 13.410 punti, contro i 13.400 di Sinner. In un continuo botta e risposta.

Prima del grande obiettivo Roland Garros, Alcaraz giocherà anche agli Internazionali di Roma: "Procederò giorno per giorno e ascolterò il mio corpo. Poi prenderò la decisione migliore e cercherò di portare a termine l'intera stagione sulla terra battuta".

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Sinner Alcaraz Carlos Alcaraz ranking Atp
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