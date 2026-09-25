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Ali Zoma e Issa Doumbia, chi sono le nuove stelle dell'Italia di Mancini

I due giovani sono stati convocati dal ct per gli impegni di Nations League

Ali Zoma e Issa Doumbia - Ipa/Fotogramma
Ali Zoma e Issa Doumbia - Ipa/Fotogramma
25 settembre 2026 | 19.42
Simone Cesarei
LETTURA: 2 minuti

Inizia il nuovo corso dell'Italia. Oggi, venerdì 25 settembre, la Nazionale di Roberto Mancini, tornato sulla panchina azzurra a distanza di tre anni, sfida il Belgio allo stadio Olimpico di Roma nella prima giornata di Nations League, che vedrà alcuni volti nuovi. Tra i convocati per la sfida infatti figurano Mohamed Ali Zoma, attaccante del Norimberga, e Issa Doumbia, attaccante dello Sporting Lisbona. Ma chi sono le nuove stelle azzurre?

Chi è Ali Zoma

Mohamed Ali Zoma è un attaccante italiano di 22 anni, classe 2003 nato a Merate, in provincia di Lecco. Di ruolo attaccante, è cresciuto nel vivaio dell'AlbinoLeffe dove ha esordito in prima squadra. La scorsa estate è arrivato il trasferimento, per circa un milione e mezzo, al Norimberga, club che milita in Zweite Bundesliga, la Serie B del campionato tedesco, e con cui si è fatto subito notare mostrando una buona vena realizzativa. Seconda punta rapida, alta 1,74, in questa prima parte di stagione Zoma ha realizzato fin qui sei gol in sette partite tra campionato e coppa, meritandosi la chiamata di Mancini.

Chi è Issa Doumbia

Issa Doumbia è un centrocampista italiano di 22 anni, anche lui classe 2003 e nato a Treviglio, in provincia di Bergamo. Proprio come Zoma è cresciuto nel vivaio dell'AlbinoLeffe, con cui ha esordito in prima squadra prima di trasferirsi al Venezia, nell'estate 2024, per circa un milione di euro. Le due stagioni in Veneto gli sono valse le attenzioni dello Sporting Lisbona, che lo ha acquistato nello scorso calciomercato per oltre 20 milioni di euro. Centrocampista molto strutturato fisicamente, alto 1,87, ma con buona qualità, ha collezionato fin qui sette presenza in stagione e un assist.

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chi è ali zoma chi è issa doumbia italia italia belgio nations league
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