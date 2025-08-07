circle x black
Cerca nel sito
 

Alisha Lehmann, addio alla Juve? Vicina la firma con il Como Women

La calciatrice svizzera, star dei social, potrebbe lasciare i bianconeri per una nuova avventura

Alisha Lehmann - Fotogramma/IPA
Alisha Lehmann - Fotogramma/IPA
07 agosto 2025 | 12.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alisha Lehmann, una delle calciatrici più popolari al mondo, potrebbe presto lasciare la Juventus. Dopo gli Europei femminili giocati con la sua Svizzera, l'attaccante classe '99 potrebbe lasciare il club bianconero e accasarsi al Como Women. La sua avventura sotto la Mole è vicina alla conclusione dopo la vittoria di uno scudetto e una Coppa Italia. Alisha Lehmann, popolarissima sui social, aveva firmato con la Juve l'anno scorso, arrivando a Torino insieme all'ex compagno Douglas Luiz.

Mercato Juve, Alisha Lehmann ai saluti?

Con la Juve, Alisha Lehmann ha collezionato 22 presenze nell'ultima stagione, mettendo a segno 2 gol e un assist. Con il suo addio, la Juve libererebbe uno slot utile per tesserare un'altra calciatrice straniera. Elemento da tenere in considerazione in ottica mercato, nella costruzione della squadra bianconera per la prossima stagione. Al Como, la svizzera potrebbe rilanciarsi dopo un'annata in chiaroscuro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Alisha Lehmann Lehmann Juventus Alisha Lehmann Como Como Women
Vedi anche
News to go
Gucci, stato di agitazione per 1.000 dipendenti in Italia
Putin e Witkoff, incontro con inchino - Video
Hiroshima, 80 anni dal lancio della bomba atomica
News to go
Trump all'Ue: "Mantenete la parola su investimenti o dazi al 35%"
News to go
Meteo, torna il caldo africano in Italia
Bonifici istantanei, cosa cambia
Nozze Cirielli-Campitiello, il lancio del riso sugli sposi dopo il sì - Video
Botte e insulti ad anziani e disabili in due Rsa di Pachino: 12 arresti - Video
Tesla 'premia' Musk con un mega pacchetto di azioni
News to go
Caro carburante, quanto costa viaggiare in Italia
News to go
Arriva lo scudo penale per i medici
Neve di agosto in montagna, allo Stelvio fiocchi come batuffoli - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza