Alisha Lehmann, una delle calciatrici più popolari al mondo, potrebbe presto lasciare la Juventus. Dopo gli Europei femminili giocati con la sua Svizzera, l'attaccante classe '99 potrebbe lasciare il club bianconero e accasarsi al Como Women. La sua avventura sotto la Mole è vicina alla conclusione dopo la vittoria di uno scudetto e una Coppa Italia. Alisha Lehmann, popolarissima sui social, aveva firmato con la Juve l'anno scorso, arrivando a Torino insieme all'ex compagno Douglas Luiz.

Mercato Juve, Alisha Lehmann ai saluti?

Con la Juve, Alisha Lehmann ha collezionato 22 presenze nell'ultima stagione, mettendo a segno 2 gol e un assist. Con il suo addio, la Juve libererebbe uno slot utile per tesserare un'altra calciatrice straniera. Elemento da tenere in considerazione in ottica mercato, nella costruzione della squadra bianconera per la prossima stagione. Al Como, la svizzera potrebbe rilanciarsi dopo un'annata in chiaroscuro.