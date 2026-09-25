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America’s Cup, Giulia Fava della Lega Navale Italiana nella squadra di Sky Sport

Giulia Fava - Ufficio stampa
Giulia Fava - Ufficio stampa
25 settembre 2026 | 17.33
Redazione Adnkronos
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La responsabile sport della Lega Navale Italiana, Giulia Fava, entra nella squadra di Sky Sport per le regate preliminari dell’America’s Cup, in programma nel Golfo di Napoli da oggi fino al 27 settembre. In studio con la giornalista Francesca Piantanida, Fava commenterà le strategie e le manovre delle imbarcazioni AC40 prima e dopo le regate. Classe 2000, con esperienze nelle classi olimpiche e nel SailGP, nel 2024 ha vinto con Luna Rossa la prima edizione della Women’s America’s Cup nel ruolo di trimmer.

Accanto alla carriera agonistica, da quest’anno Giulia Fava coordina per la Lega Navale Italiana le attività sportive delle 250 Sezioni e Delegazioni e dei Centri Nautici di Belluno, Ferrara, Sabaudia e Taranto, occupandosi della promozione degli sport nautici, della formazione e dell’avvicinamento dei giovani alla vela, alla canoa e al canottaggio. Ha condotto inoltre la serie video “Le parole del mare”, un progetto dell’Accademia della Crusca e della Lega Navale Italiana dedicato alla divulgazione del lessico marinaresco e degli sport nautici. Il primo appuntamento è in programma oggi alle 13.45 su Sky Sport Max, prima delle regate delle 14. Gli approfondimenti in studio accompagneranno tutte le tre giornate di regate preliminari dell’America’s Cup.

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America's Cup SailGP Women's America's Cup
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