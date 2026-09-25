America's Cup, Luna Rossa in testa dopo regate preliminari a Napoli

Partenza complicata per la Preliminary Regatta di Napoli, che ha preso il via oggi con quasi tre ore di attesa a causa delle condizioni di vento insufficienti. I primi due tentativi sono stati interrotti dopo che le imbarcazioni hanno perso il volo sui foil. Alla terza partenza, invece, la regata è andata a buon fine, con Arc Team Usa che ha tagliato per primo il traguardo, seguito da Luna Rossa Senior. Nella prova successiva è arrivata la risposta dell’equipaggio italiano, capace di imporsi e di conquistare così la leadership della classifica.

Nella classifica, prima del match race, Luna Rossa comanda con 19 punti (2° e 1° posto). Seguono Emirates Team New Zealand con 14 (5° e 3°) e American Racing Team USA con 14 (1° e 7°). Quarto l’equipaggio Women & Youth di Luna Rossa con 13 (4° e 5°), quinto GB2 con 13 (3° e 6°), sesto Alinghi con 11 (9° e 2°), settimo il secondo team di New Zealand con 11 (7° e 4°), ottavo GB1 con 6 (due ottavi posti) e ultimo La Roche-Posay con 5 punti (6° e ritirato).