Amichevoli estive, oggi Juventus-Atalanta: formazioni, orario, come vederla in tv

Juventus e Atalanta in campo oggi, 12 agosto 2023, per l'ultima delle amichevoli estive prima dell'inizio del campionato di Serie A 2023-2024, al via tra una settimana. Bianconeri e nerazzurri si sfidano mentre le società sono attive sul calciomercato per definire le rose a disposizione degli allenatori, Allegri e Gasperini.

Le probabili formazioni di oggi:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Nicolussi Caviglia, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bakker; Pasalic; Scamacca, Lookman.

La partita, calcio d'inizio alle 20.30, sarà trasmessa in tv da Sky Sport sui canali 202 e 251. In streaming sarà possibile vedere il match su Dazn, SkyGo e Now.