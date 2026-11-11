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Antonelli, promessa mantenuta: capelli tricolore per festeggiare il Mondiale di Formula 1 - Video

Il campione del mondo si è presentato a Brackley, nel quartier generale della Mercedes, per celebrare il titolo

Antonelli
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11 novembre 2026 | 14.03
Michele Antonelli
LETTURA: 4 minuti

Kimi Antonelli ha mantenuto la promessa. E lo ha fatto per davvero. Il pilota della Mercedes ha festeggiato la vittoria nel Mondiale di Formula 1 tingendosi i capelli con i colori della bandiera dell'Italia. Insomma, la scommessa fatta a inizio stagione è stata 'pagata' (con piacere) dopo il Gran Premio del Brasile. Il bolognese lo aveva anticipato, spiegando come ci fosse solo un dubbio da sciogliere, il colore. Kimi era indeciso tra il tricolore e il rossoblù di Bologna.

Antonelli, capelli tricolore e promessa mantenuta

Il momento tanto atteso è arrivato e il ventenne ha sfoggiato il suo nuovo look oggi, mercoledì 11 novembre, dimostrando ancora una volta il suo lato genuino e fuori dagli schemi. Per ora la scelta è ricaduta sul verde, bianco e rosso, con stupore del team principal Toto Wolff: "Potrei farlo quando sarò a Brackley per parlare davanti a tutti i dipendenti, sarebbe divertente presentarmi lì così" aveva detto qualche giorno fa. Detto, fatto. E così è stato.

Il post su Instagram

La Mercedes ha ufficializzato la notizia pubblicando un divertente video sui social, raccontando l'arrivo di Kimi a Brackley con tanto di didascalia: "L'ha fatto davvero". Antonelli si è poi imbattuto nel compagno di squadra George Russell, anche lui divertito, suggerendogli di fare lo stesso con l'Union Jack, la bandiera del Regno Unito. Tra le risate dei presenti.

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