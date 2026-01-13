circle x black
Cerca nel sito
 

Roma, favola Arena: esordio a 16 anni e primo gol in giallorosso

Il giovane attaccante ha segnato nella sfida con il Torino di Coppa Italia

Antonio Arena esulta - Ipa/Fotogramma
Antonio Arena esulta - Ipa/Fotogramma
13 gennaio 2026 | 22.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nella sfida tra Roma e Torino di oggi, martedì 13 gennaio, c'è un protagonista a sorpresa. Con il punteggio fermo sull'1-2 in favore dei granata e in piena emergenza offensiva, complici gli infortuni di Ferguson e Dovbyk, Gasperini decide di far entrare in campo Antonio Arena, attaccante della Primavera all'esordio con la maglia giallorossa a soli 16 anni.

Il ragazzo, arrivato in estate dal Pescara per 2 milioni, entra in campo con personalità all'80' e un minuto dopo segna, al primo pallone toccato nel calcio dei grandi. Wesley riceve palla da Koné e crossa sul secondo palo, trovando proprio la testa di Arena, che prende il tempo a Maripan e buca Paleari per il pareggio della Roma.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
roma roma torino roma torino arena arena roma arena gol arena
Vedi anche
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza