circle x black
Cerca nel sito
 

Aston Martin punta sulla continuità: Alonso e Stroll confermati anche per il 2027

La scuderia inglese prolunga con la propria coppia di piloti per la quinta stagione consecutiva. Per il 45enne spagnolo sarà la 24/a stagione nel circus

Lance Stroll e fernando Alonso - Ipa/Fotogramma
Lance Stroll e fernando Alonso - Ipa/Fotogramma
29 settembre 2026 | 14.54
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

L'Aston Martin sceglie la linea della continuità e annuncia il rinnovo dei contratti dei piloti Fernando Alonso e Lance Stroll anche per la stagione 2027. Una conferma che permetterà alla scuderia inglese di mantenere inalterata la propria coppia di piloti per il quinto campionato consecutivo, affidandosi all'esperienza accumulata dal binomio per proseguire il percorso di crescita tecnica.

Per Alonso, 45 anni, l'estensione dell'accordo segna un nuovo traguardo in una carriera da record: nel 2027 disputerà la sua ventiquattresima stagione nel Mondiale di Formula 1. "Mi sono preso il mio tempo per prendere questa decisione, ma correre è la mia vita e la mia passione -ha dichiarato lo spagnolo-. So di avere ancora la velocità e la determinazione per competere al massimo livello e credo davvero nel progetto che stiamo costruendo con questa squadra".

Sulla stessa linea il compagno di squadra Stroll, pronto ad affrontare il suo undicesimo anno in F1: "Sono in questo percorso fin dall'inizio e credo che abbiamo le risorse e le persone giuste per diventare una squadra vincente. La determinazione che vedo nel team è una grande motivazione". A blindare il progetto è stato anche il Ceo Lawrence Stroll, padre di Lance, ribadendo che la leadership tecnica e di esperienza della coppia rappresenta un valore fondamentale per guidare l'organizzazione verso gli obiettivi di vertice fissati dal team.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
alonso stroll aston martin alonso e stroll confermati per il 2027
Vedi anche
Colf, badanti e baby sitter: quando va versata la contribuzione - Video
Carburanti, Pichetto: "L'8 ottobre faremo punto situazione nazionale e rispetto a Ue" - Video
Roma, sgombero Tor Sapienza: le forze dell'ordine dentro il 'palazzo della droga' a via Tallone
Myrta Merlino presenta il libro dedicato alla sua 'mamma geniale' - Video
Caso Regeni, la legale della famiglia: "Il governo prenda atto della sentenza e rompa rapporti con Egitto" - Video
Tetto al prezzo Eni e file ai distributori, la coda a via Cristoforo Colombo a Roma - Video
Golf car, l'assessore Patanè: "A Roma abbiamo autorizzato solo 41 mezzi su 400" - Video
David Rossi, si simula la defenestrazione: le immagini della perizia disposta dalla Commissione
David Rossi, Manghi (consulente Commissione): "Gli aggressori furono minimo due" - Video
Carburanti, da oggi in vigore il tetto ai prezzi dell'Eni - Video
News to go
Imu e Tari, cambiano regole e scadenze
News to go
Nove donne uccise a Johannesburg, paura e ipotesi serial killer in Sudafrica


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza