Aston Martin punta sulla continuità: Alonso e Stroll confermati anche per il 2027

L'Aston Martin sceglie la linea della continuità e annuncia il rinnovo dei contratti dei piloti Fernando Alonso e Lance Stroll anche per la stagione 2027. Una conferma che permetterà alla scuderia inglese di mantenere inalterata la propria coppia di piloti per il quinto campionato consecutivo, affidandosi all'esperienza accumulata dal binomio per proseguire il percorso di crescita tecnica.

Per Alonso, 45 anni, l'estensione dell'accordo segna un nuovo traguardo in una carriera da record: nel 2027 disputerà la sua ventiquattresima stagione nel Mondiale di Formula 1. "Mi sono preso il mio tempo per prendere questa decisione, ma correre è la mia vita e la mia passione -ha dichiarato lo spagnolo-. So di avere ancora la velocità e la determinazione per competere al massimo livello e credo davvero nel progetto che stiamo costruendo con questa squadra".

Sulla stessa linea il compagno di squadra Stroll, pronto ad affrontare il suo undicesimo anno in F1: "Sono in questo percorso fin dall'inizio e credo che abbiamo le risorse e le persone giuste per diventare una squadra vincente. La determinazione che vedo nel team è una grande motivazione". A blindare il progetto è stato anche il Ceo Lawrence Stroll, padre di Lance, ribadendo che la leadership tecnica e di esperienza della coppia rappresenta un valore fondamentale per guidare l'organizzazione verso gli obiettivi di vertice fissati dal team.