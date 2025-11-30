circle x black
Atalanta-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Dea ospita i viola nella 13esima giornata di Serie A

Lazar Samardzic - Afp
30 novembre 2025 | 08.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo l'Atalanta. La Dea sfida oggi, domenica 30 novembre, la Fiorentina - in diretta tv e streaming - alla New Balance Arena di Bergamo nella tredicesima giornata di Serie A. La squadra di Palladino, che ha sostituito Ivan Juric sulla panchina bergamasca esordendo con una sconfitta al Maradona con il Napoli, si è riscattato in Champions League, dove ha battuto l'Eintracht Francoforte a domicilio per 3-0.

Quella di Vanoli, subentrato a Pioli, ha invece pareggiato in casa con la Juve prima di perdere in Conference League, sempre al Franchi, per 1-0 con l'Aek Atene.

Atalanta-Fiorentina, orario e probabili formazioni

La sfida tra Atalanta e Fiorentina è in programma oggi, domenica 30 novembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino

Fiorentina (4-3-1-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Kean, Gudmundsson. All. Vanoli

Atalanta-Fiorentina, dove vederla in tv

Atalanta-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma sarà disponibile anche sui canali SkySport. Il match si potrà seguire inoltre in streaming sulla piattaforma Dazn, sull'app SkyGo e su NOW.

