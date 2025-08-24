circle x black
Cerca nel sito
 

Atalanta-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La squadra di Juric ospita i toscani

Pasalic - Fotogramma/IPA
Pasalic - Fotogramma/IPA
24 agosto 2025 | 08.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la Serie A e dopo i primi anticipi del sabato, tocca all'Atalanta. Oggi, domenica 24 agosto, i nerazzurri affrontano il Pisa a Bergamo. Per la Dea inizia un nuovo capitolo dopo l'addio di Gian Piero Gasperini, con l'arrivo di Ivan Juric. Curiosità anche per vedere il debutto nella massima serie della neopromossa guidata da Alberto Gilardino. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Atalanta-Pisa, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Pisa, in campo stasera alle 20:45:

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kossounou; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca. All. Juric

Pisa (3-4-2-1) Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Lind. All. Gilardino

Atalanta-Pisa, dove vederla

La partita di Serie A tra Atalanta e Pisa di oggi, domenica 24 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. Match visibile anche in streaming sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Serie A Atalanta Pisa Atalanta Pisa
Vedi anche
News to go
Bonus psicologo 2025, come fare domanda
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato
Presidente 'Mamme Leoncavallo': "Oggi lo sgombero, speriamo non sia la fine" - Video
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video
Baudo, La Russa: "Ho conosciuto Pippo quando avevo nove anni, dissero 'farà strada'" - Video
Baudo, Mazzi: "Pippo ci parlava sempre di Militello, era un grande uomo di cultura" - Video
News to go
Maltempo a Milano, in due ore quasi 50 mm di pioggia
News to go
Spiagge libere, Legambiente: "Italia ultima in Europa"
Pippo Baudo, aperta la camera ardente a Militello: videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza