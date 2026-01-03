circle x black
Atalanta-Roma, gol di Scalvini e Scamacca e doppio check Var tra le proteste giallorosse. Cos'è successo

Due azioni molto discusse nel primo tempo del big match della New Balance Arena

03 gennaio 2026 | 21.34
Redazione Adnkronos
Atalanta-Roma chiude il sabato di campionato e fa subito discutere per due casi arbitrali. I nerazzurri passano in vantaggio dopo 12 minuti, grazie a un corner. Svilar non è sicurissimo in uscita e perde il contatto con il pallone, mancando la presa. La palla carambola così sul braccio di Scalvini, che poi deposita il pallone in rete a porta vuota. I giocatori giallorossi protestano subito per un fallo sul portiere e l'arbitro Fabbri viene richiamato al Var: dopo un lungo check, di oltre due minuti, arriva la convalida. Dea in vantaggio tra le proteste, con un episodio che farà molto parlare nel post-partita.

Pochi minuti dopo, al 28', un altro episodio al centro delle discussioni. Scamacca raddoppia con un gran colpo di testa su cross di Bernasconi. Fabbri viene di nuovo chiamato al monitor per un possibile fuorigioco dell'attaccante a inizio azione. Il check è di nuovo molto lungo, ma stavolta l'arbitro annulla il gol. Si resta sull'1-0. Curiosità? I due check hanno portato Fabbri ad assegnare un recupero da record per un primo tempo, di 8 minuti.

