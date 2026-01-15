circle x black
Australian Open 2026, il sorteggio di Sinner: Gaston avversario al primo turno

Il numero 2 del mondo trova Fonseca al terzo round, incrocio possibile con Musetti in semifinale

Jannik Sinner
15 gennaio 2026 | 08.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Jannik Sinner esordirà al primo turno degli Australian Open 2026 contro il francese Hugo Gaston. Il sorteggio del tabellone del singolare maschile ha abbinato l'azzurro, numero 2 del mondo e detentore del titolo, al 25enne transalpino, numero 94 del ranking. Al secondo turno, Sinner troverà l'australiano James Duckworth o il croato Dino Przmic. Al terzo round si profila il primo vero big match contro il brasiliano Joao Fonseca, sinora mai affrontato dall'azzurro del tour.

Il cammino di Sinner

Il cammino di Sinner potrebbe proseguire agli ottavi con uno tra Darderi, Khachanov e Mpetshi Perricard. Negli ipotetici quarti di finale, sfida con Ben Shelton. In semifinale, invece, ci sarebbe l'incrocio con il serbo Novak Djokovic o - si spera - con Lorenzo Musetti. Non sarebbe una sorpresa, ovviamente, la finale contro Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, che presidia la parte alta del tabellone.

Musetti e gli altri azzurri

Musetti, testa di serie numero 5, debutta con il belga Raphael Collignon e potrebbe affrontare Lorenzo Sonego in un derby al secondo turno, con il torinese opposto allo spagnolo Carlos Taberner nel primo round.

Nella porzione che comprende il potenziale quarto di finale di Alcaraz, Matteo Berrettini avrà l'ostacolo più duro al primo turno: il romano affronterà l'australiano Alex De Minaur, numero 6 del seeding. Partenza più agevole per Flavio Cobolli, che attende un qualificato.

Sorteggio duro per Matteo Arnaldi e Matteo Bellucci, chiamati a sfidare il russo Andrey Rublev numero 13 del torneo e il norvegese Casper Ruud, numero 12. Luciano Darderi se la vedrà con il cileno Cristian Garbin. Luca Nardi giocherà contro il cinese Yibing Wu. I 4 azzurri sono tutti inseriti nel quarto di finale di Sinner: se faranno strada, 'rischiano' di trovare il numero 2 del mondo.

