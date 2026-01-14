circle x black
Cerca nel sito
 

Australian Open, stanotte il sorteggio: orario e dove vederlo

Nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio prenderà forma il tabellone del primo Slam dell'anno

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
14 gennaio 2026 | 17.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Tutto pronto per gli Australian Open 2026. Nella notte italiana tra oggi, mercoledì 14 gennaio e domani, giovedì 15 gennaio, verrà definito il tabellone del torneo. C'è tanta attesa per scoprire quale sarà il primo avversario di Jannik Sinner, numero 2 del ranking Atp, ma tra i 32 del seeding ci sono anche Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Per quanto riguarda il singolare femminile, le attenzioni sono soprattutto su Jasmine Paolini. Ecco orario e dove vedere il sorteggio degli Australian Open 2026.

Australian Open, orario sorteggio e dove vederlo

Il sorteggio degli Australian Open 2026 andrà in scena stanotte, a partire dalle 4:30 italiane. Non ci sarà diretta tv: l'evento sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube degli Australian Open, sul sito ufficiale del torneo e sulla pagina Facebook degli Australian Open.

Australian Open, teste di serie singolare maschile

Ecco le 32 teste di serie per il torneo di singolare maschile:

1 Carlos Alcaraz (ESP)

2 Jannik Sinner (ITA)

3 Alexander Zverev (GER)

4 Novak Djokovic (SRB)

5 Lorenzo Musetti (ITA)

6 Alex de Miñaur (AUS)

7 Felix Auger-Aliassime (CAN)

8 Ben Shelton (USA)

9 Taylor Fritz (USA)

10 Alexander Bublik (KAZ)

11 Daniil Medvedev

12 Casper Ruud (NOR)

13 Andrey Rublev

14 Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

15 Karen Khachanov

16 Jakub Mensik (CZE)

17 Jiri Lehecka (CZE)

18 Francisco Cerundolo (ARG)

19 Tommy Paul (USA)

20 Flavio Cobolli (ITA)

21 Denis Shapovalov (CAN)

22 Luciano Darderi (ITA)

23 Tallon Griekspoor (NED)

24 Arthur Rinderknech (FRA)

25 Learner Tien (USA)

26 Cameron Norrie (GBR)

27 Brandon Nakashima (USA)

28 Joao Fonseca (BRA)

29 Frances Tiafoe (USA)

30 Stefanos Tsitsipas (GRE)

31 Valentin Vacherot (MON)

32 Corentin Moutet (FRA)

Australian Open, teste di serie singolare femminile

Ecco le 32 teste di serie per il torneo di singolare femminile:

1 Aryna Sabalenka

2 Iga Swiatek (POL)

3 Coco Gauff (USA)

4 Amanda Anisimova (USA)

5 Elena Rybakina (KAZ)

6 Jessica Pegula (USA)

7 Jasmine Paolini (ITA)

8 Mirra Andreeva

9 Madison Keys (USA)

10 Belinda Bencic (SUI)

11 Ekaterina Alexandrova

12 Elina Svitolina (UKR)

13 Linda Noskova (CZE)

14 Clara Tauson (DEN)

15 Emma Navarro (USA)

16 Naomi Osaka (JPN)

17 Victoria Mboko (CAN)

18 Liudmila Samsonova

19 Karolina Muchova (CZE)

20 Marta Kostyuk (UKR)

21 Elise Mertens (BEL)

22 Leylah Fernandez (CAN)

23 Diana Shnaider

24 Jelena Ostapenko (LAT)

25 Paula Badosa (ESP)

26 Dayana Yastremska (UKR)

27 Sofia Kenin (USA)

28 Emma Raducanu (GBR)

29 Iva Jovic (USA)

30 Maya Joint (AUS)

31 Anna Kalinskaya

32 Marketa Vondrousova (CZE)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Australian Open sorteggio Australian Open dove vedere sorteggio Australian Open Australian Open 2026
Vedi anche
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza