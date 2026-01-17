Il tennista romano rinuncia al primo Slam della stagione per un problema fisico
Matteo Berrettini si ritira dall'Australian Open 2026. Il tennista azzurro è stato costretto a rinunciare alla partecipazione al primo Slam della stagione per l'ennesimo problema fisico: "Mi dispiace davvero tanto dovermi ritirare dal torneo. Mi è sempre piaciuto stare, giocare qui e sentire il vostro incredibile supporto. Grazie al torneo per la fantastica organizzazione e spero di rivedervi tutti molto presto" le parole del tennista romano, che ha salutato così il torneo prima del via.
See you in 2027, Matteo pic.twitter.com/iLjunRAFf7— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2026
Berrettini, spesso alle prese con problemi fisici, avrebbe dovuto giocare il suo primo match lunedì 19 gennaio contro la testa di serie numero 6 Alex De Minaur. Niente da fare, per Matteo ancora la necessità di uno stop.