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Az Alkmaar-Juventus, sfida tra... Koopmeiners: i fratelli Teun e Peer avversari per una notte

I due si affrontano in Europa League, per la prima volta in una partita ufficiale

I fratelli Peer e Teun Koopmeiners - IPA
I fratelli Peer e Teun Koopmeiners - IPA
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05 novembre 2026 | 18.13
Michele Antonelli
LETTURA: 2 minuti

Ci sono serate particolari, in cui in campo vince l'emozione. Az Alkmaar-Juventus, per qualcuno, sarà una partita un po' più speciale di altre. I fratelli Teun e Peer Koopmeiners si affrontano in Europa League. E lo fanno per la prima volta in un match ufficiale, dopo essere cresciuti a braccetto nel vivaio del club olandese. A un certo punto, nel 2021, le loro strade si divisero: Teun decise di lasciare l'Olanda per l'Italia e l'Atalanta, Peer continuò il suo viaggio ad Alkmaar, fino al debutto in prima squadra. Oggi, giovedì 5 novembre, il destino li rimette contro. E per davvero, dopo una sbiadita amichevole di tanti anni fa.

Az-Juventus, sfida tra Koopmeiners

Per i due fratelli nati a Castricum, a qualche chilometro da Alkmaar, sarà insomma una sfida di cuore e famiglia. Come spiegato dal bianconero Teun, classe '98, ai microfoni di Sky Sport prima della partita: "È la mia casa da tanti anni, sarà una bellissima serata e sarà bello soprattutto vedere mio fratello. Quanti biglietti mi ha chiesto la famiglia? Quasi quaranta...". Parole simili a quelle di Peer, di due anni più piccolo: "Sarà speciale affrontare un fratello in Europa League, per la famiglia e probabilmente anche per lo stesso Teun. So cosa significa per il club e i tifosi e quanto lui ha dato. Sono orgoglioso di mio fratello, lo stimo".

Un libro scritto insieme

La curiosità è che Teun e Peer, con il patrocinio del comune di Castricum, hanno scritto pure un libro per bambini a quattro mani. Il titolo? 'De voetbalbroers, voetballen als een prof'. Tradotto, 'I fratelli calciatori, che giocano a calcio come professionisti'. Un libro che racconta l’infanzia dei due centrocampisti in Olanda e il loro percorso di crescita fino alle luci del calcio europeo. "Ci piace mostrare alla gente - hanno raccontato - come siamo stati svezzati, allevati ed educati. Due fratelli sempre impegnati con il calcio, che non desideravano altro che diventare professionisti". Oggi, forse, ci sarà una pagina da aggiungere.

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