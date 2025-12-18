circle x black
Cerca nel sito
 

Bacico, nuovo caso Sinner? Sospeso il nuotatore azzurro per colpa del Clostebol

Si tratta della stessa sostanza che aveva causato problemi al numero 2 del ranking Atp

Christian Bacico - Fotogramma/IPA
18 dicembre 2025 | 14.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un nuovo caso Clostebol nello sport italianol? Il nuotatore azzurro Christian Bacico è stato sospeso in via cautelare per una positività al Costebol, la stessa sostanza proibita che pochi mesi fa ha causato problemi a Jannik Sinner. Bacico ha accolto l’istanza presentata dalla Procura Nazionale Antidoping (e il provvedimento è stato adottato per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2 del Codice Mondiale Antidoping.

Bacico sospeso per Clostebol

Ma cos'è successo a Christian Bacico? Questa la nota: "Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Christian Bacico (Fin) per la violazione degli art. 2.1, 2.2 (sostanza riscontrata: Clostebol metabolita). I controlli sono stati disposti da Nado Italia". Bacico resta ora in attesa del procedimento, con i relativi sviluppi. Nel caso di Sinner, la positività c'era stata con contaminazione involontaria, mentre per il nuotatore azzurro la vicenda resta tutta da accertare.

Tag
Christian Bacico Bacico clostebol Bacico Sinner
