circle x black
Cerca nel sito
 

Morto a 91 anni Osvaldo Bagnoli, l'allenatore del Verona campione d'Italia

Il 'mago della Bovisa' firmò nel 1985 una delle imprese più sorprendenti nella storia del calcio italiano

Osvaldo Bagnoli (a destra) insieme a Preben Elkjaer - Ipa/Fotogramma
Osvaldo Bagnoli (a destra) insieme a Preben Elkjaer - Ipa/Fotogramma
17 luglio 2026 | 12.07
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

E' morto a 91 anni Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello scudetto dello storico scudetto del Verona, conquistato nella stagione 1984-1985. Bagnoli si è spento all'ospedale Borgo Roma della città scaligera. Nato a Milano il 3 luglio del 1935 Bagnoli ha iniziato la sua carriera nel Milan, giocando da centrocampista, a metà anni 50'. Lasciato il club rossonero ha vestito le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spal, Udinese e Verbania, per poi ritirarsi nel 1973 e iniziare ad allenare. In panchina il 'mago della Bovisa, così venne soprannominato, ha guidato Solbiatese, Como, Rimini, Fano, Cesena, Verona, Genoa e infine Inter, squadra per cui faceva il tifo da bambino e che allenerà dal 1992 al 1994.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bagnoli verona scudetto bagnoli morto a 91 anni
Vedi anche
Saman, nella nuova docu-serie gli audio originali della ragazza - Video
News to go
Bonus sociale rifiuti, cos'è e a chi spetta
L'annuncio choc del segretario Usa alla Difesa: "Terapie per aumentare testosterone ai soldati"
Crollo ponte Morandi, prima sentenza dopo 8 anni e 284 udienze - Videonews dalla nostra inviata
Sharon Stone a Trump: "La dignità non è un algoritmo, sii la persona di cui una madre andrebbe fiera"
La strana coppia, Sharon Stone e Romano Prodi in Campidoglio tra sorrisi e complicità
Bruxelles, il video dell'europarlamentare Scuderi trascinata dalla polizia: "Ero vicino sit-in neonazista"
BigMama si laurea, l'abbraccio alla mamma e al papà dopo la proclamazione - Video
Blitz da film nel covo dei rapinatori, tenta la fuga usando l'auto come bulldozer - Video
Francesco Totti protagonista dello spot di Spider-Man: Brand New Day - Video
Cozzoli (Ads): "Droni, Ai e sensoristica per autostrade più sicure" - Video
Assemblea Abi, la nuova fase delle banche - Il punto della vicedirettrice Jole Saggese


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza