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Festa della mamma... allo stadio, tifoso United: "Scusa, è la mia prima partita"

In Inghilterra un bambino a Old Trafford ha esposto un cartello che ha fatto il giro del web

Il cartello esposto dal bambino a Old Trafford - X
Il cartello esposto dal bambino a Old Trafford - X
16 marzo 2026 | 11.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In Inghilterra la festa della mamma si trascorre... allo stadio. Ieri, domenica 15 marzo, cadeva la festività che celebra le madri, che Oltremanica, a differenza dell'Italia, non ha una data fissa ma si festeggia la quarta di domenica di Quaresima. In questo caso coincideva con la 30esima giornata di Premier League, un appuntamento imperdibile anche per i figli più devoti.

E così molti di loro hanno trascorso la festa della mamma allo stadio, ma trovando comunque il modo per dedicare un pensiero speciale. Un piccolo tifoso del Manchester United, in occasione del match contro l'Aston Villa, vinto dai Red Devils 3-1, ha esposto sugli spalti di Old Trafford un cartellone con scritto: "Scusa mamma, ma sono alla mia prima partita dello United. Buona festa della mamma! X Luca".

Una dedica che ha fatto rapidamente il giro del web, riempiendo i cuori dei tifosi e facendo sorridere anche tante madri.

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manchester united tifoso manchester united festa mamma manchester united
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