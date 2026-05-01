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Flotilla per Gaza, 175 attivisti sbarcati a Creta dopo l'arresto

Lo sbarco in un piccolo porto nel sud-est dell’isola

Attivisti della Flotilla dopo lo stop di Israele - Fotogramma /Ipa
Attivisti della Flotilla dopo lo stop di Israele - Fotogramma /Ipa
01 maggio 2026 | 10.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oltre un centinaio di attivisti della 'Flotilla' per Gaza, arrestati il giorno precedente al largo dell’isola di Creta dalle forze israeliane, sono sbarcati in un piccolo porto cretese nel sud-est dell’isola, ha constatato un giornalista dell’Afp. Scortati dalla guardia costiera greca, circa 175 attivisti sono stati condotti su quattro autobus verso una città cretese il cui nome non è stato precisato dalle autorità, secondo la stessa fonte.

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Sarebbero in tutto 211, di cui 23 italiani, gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dalle autorità israeliane al largo di Creta mentre navigavano verso Gaza per tentare di forzare il blocco navale intorno alla Striscia. Il numero totale è stato riferito da Helen Coron, rappresentante della Global Sumud France.

La Flotilla "continuerà a vedere Gaza su Youtube", ha intanto scritto ieri su X il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che si è congratulato con la Marina per aver fermato le imbarcazioni. "Ho ordinato loro di impedire a una flotta di sostenitori di Hamas di raggiungere le coste di Gaza. La missione è stata eseguita con pieno successo. Nessuna nave e nessun sostenitore di Hamas è arrivato nel nostro territorio, né addirittura nelle nostre acque territoriali. Sono stati rispediti indietro e torneranno nei loro Paesi d'origine".

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