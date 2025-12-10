circle x black
Cerca nel sito
 

Champions League, oggi Benfica-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla

I portoghesi ospitano la squadra di Conte nella sesta giornata della fase campionato

Scott McTominay - Fotogramma/IPA
Scott McTominay - Fotogramma/IPA
10 dicembre 2025 | 09.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Napoli torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 10 dicembre, i campioni d'Italia affrontano il Benfica al'Estadio Da Luz (match visibile in tv e streaming) per la sesta giornata della fase campionato. Gli azzurri, reduci dal successo in A contro la Juve, hanno collezionato 7 punti nelle prime 5 giornate e vanno a caccia di tre punti pesantissimi in ottica qualificazione. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Benfica-Napoli, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Benfica-Napoli, in campo stasera alle 21:

Benfica (4-2-3-1) Trubin; Dedic, Otamendi, Antonio Silva, Dahl; Barrenechea, Rios; Sudakov, Barreiro, Aursnes; Pavlidis. All. Mourinho.

Napoli (3-4-3) Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte.

Benfica-Napoli, dove vederla

Benfica-Napoli, in programma oggi mercoledì 10 dicembre 2025 alle 21, sarà visibile in esclusiva streaming su Prime Video.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Benfica Napoli Benfica Napoli Champions League
Vedi anche
News to go
Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati
News to go
Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie regole di Dublino
News to go
Natale, l'allarme dei medici ambientali: "Crescono emissioni, consumi e rifiuti"
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti
Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video
Lega, Durigon risponde a Calenda: "Cerca attenzioni, sta sparendo" - Video
Achille Lauro alla Scala: "Per la Prima una scelta coraggiosa" - Video
News to go
Scuola e Fondo unico per l'inclusione sociale: le novità
Prima della Scala, le videonews dalla nostra inviata
Scala, Barbara Berlusconi: "Il mio abito un omaggio ad Armani" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza