circle x black
Cerca nel sito
 

Wrestling, morto Benjamin Satterley a 40 anni: il giorno prima aveva combattuto un incontro

Il lottatore, noto come 'Pac', aveva vinto diversi titoli con la AEW

Il post della AEW per Benjamin Satterley - Facebook
Il post della AEW per Benjamin Satterley - Facebook
28 settembre 2026 | 12.06
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Il wrestler Benjamin Satterley, noto con in nome di Pac, è morto all'età di 40 anni. Il lottatore britannico ha perso la vita il giorno dopo aver partecipato all'evento 'All Out' tenutosi a Chicago, con le cause del decesso ancora ignote. L'All Elite Wresling, la Federazione statunitense, ne ha annunciato la scomparsa: "All Elite Wrestling è addolorato nell'annunciare la scomparsa di Benjamin Satterley, alias Pac".

"Originario di Newcastle upon Tyne, in Inghilterra, Satterley ha iniziato la sua carriera nel wrestling nel 2004 e ha continuato a esibirsi per organizzazioni di wrestling in tutto il mondo, affascinando i fan con mosse aeree innovative e incredibili capacità sul ring", lo ha ricordato la AEW in un comunicato.

Prima di entrare in AEW, Pac aveva militato anche nella World Wrestling Entertainment (WWE), nella New Japan Pro-Wrestling e nel Consejo Mundial de Lucha Libre in Messico. Satterley ha detenuto diversi titoli AEW e l'organizzazione ha affermato che ha partecipato ad "alcuni degli incontri più memorabili nella storia della AEW".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
benjamin satterley benjamin satterley morto wrestling
Vedi anche
News to go
Imu e Tari, cambiano regole e scadenze
News to go
Nove donne uccise a Johannesburg, paura e ipotesi serial killer in Sudafrica
Silvio Berlusconi, i momenti più iconici della carriera del 'Cavaliere' - Video
Violento incendio in un palazzo a Roma: un morto - Video
Torna 'Passa dal Bsmt', Gazzoli: "Tedua primo ospite della stagione. Sanremo Giovani? Si torna sempre dove si è stati bene"
Enrico Brignano e la cena impossibile, lo sketch al telefono nasconde un annuncio
Centrosinistra, Graziano: "Accordo con M5S si troverà sulla difesa Ue" - Video
Festa di Roma, la direttrice artistica Paola Malanga: "Da Jovanotti a Morgan, la musica sarà protagonista" - Video
Russia, Salvini: "Attacco droni? Fake news, lavoriamo su caro vita" - Video
Suppletive Reggio Calabria, Cannizzaro: "Sono certo del risultato positivo del centrodestra" - Video
De Luca: "Il governo dovrebbe scusarsi altro che celebrarsi" - Video
Trump sfotte Biden e Xi ride, il 'retroscena' alla Casa Bianca - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza