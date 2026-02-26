circle x black
Europa League, oggi Bologna-Brann: orario, probabili formazioni e dove vederla

I rossoblù ospitano i norvegesi al Dall'Ara, nel ritorno dei playoff

Federico Bernardeschi - Fotogramma/IPA
26 febbraio 2026 | 07.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Bologna torna in campo in Europa League. Oggi, giovedì 26 febbraio, i rossoblù ospitano i norvegesi del Brann allo stadio Renato Dall'Ara per agguantare la qualificazione agli ottavi di finale della competizione, dopo il successo per 1-0 dell'andata firmato da Castro. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Bologna-Brann, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Bologna-Brann, in campo alle 21:

Bologna (4-2-3-1) Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumí, Zortea; Freuler, Moro; Bernardeschi, Ferguson, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

Brann (4-3-3) Dyngeland; De Roeve, Pallesen, Boakye, Soltvedt; Ingason, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Thorsteinsson. All. Alexandersson

Bologna-Brann, dove vederla

I playoff di Europa League tra Bologna e Brann sono visibili su Sky Sport, ai canali 201 (Sky Sport Uno), 213 (Sky Sport 4K) e 253 (Sky Sport). Partita visibili anche in streaming su Sky Go e Now.

