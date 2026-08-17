Disavventura per il nuotatore paralimpico di ritorno dalle vacanze
Disavventura in aereo per Manuel Bortuzzo. L'atleta paralimpico italiano, di rientro da una vacanza in Tanzania con la fidanzata, ha ritrovato, al momento del ritiro bagagli, la sua sedia a rotelle danneggiata e inutilizzabile, denunciando il tutto in alcune storie e in un lungo post pubblicato sul proprio profilo Instagram.
"Ho fatto delle storie a riguardo ma è giusto fare un post perché questo deve rimanere. Mi avete scritto in tanti raccontandomi le vostre disavventure e queste cose NON devono succedere. Una carrozzina per chi è obbligato a starci sopra è una cosa troppo importante e delicata e va trattata con rispetto e cura. Sono le nostre gambe, la nostra libertà", ha scritto Bortuzzo, "non è accettabile che nel 2026 vengano trattate con tale superficialità".
"Fosse successo all’andata ? Come facevo 8 giorni lì così? La carrozzina è inutilizzabile", ha continuato a sfogarsi il nuotatore, "mettiamoci nei panni di chi invece al ritorno da un viaggio aveva solo questa per vivere e svolgere le azioni quotidiane, in che situazione di disagio assurdo si trovava? Per la gravità della cosa tutto questo non può passare inosservato. Ripeto, io sono fortunato, ma è giusto parlarne per tutte quelle persone che questa fortuna non ce l’hanno".