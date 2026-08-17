circle x black
Cerca nel sito
 

Bortuzzo, carrozzina distrutta durante il volo: "Vergogna, sono le mie gambe"

Disavventura per il nuotatore paralimpico di ritorno dalle vacanze

Manuel Bortuzzo - Ipa/Fotogramma
Manuel Bortuzzo - Ipa/Fotogramma
17 agosto 2026 | 13.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Disavventura in aereo per Manuel Bortuzzo. L'atleta paralimpico italiano, di rientro da una vacanza in Tanzania con la fidanzata, ha ritrovato, al momento del ritiro bagagli, la sua sedia a rotelle danneggiata e inutilizzabile, denunciando il tutto in alcune storie e in un lungo post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

"Ho fatto delle storie a riguardo ma è giusto fare un post perché questo deve rimanere. Mi avete scritto in tanti raccontandomi le vostre disavventure e queste cose NON devono succedere. Una carrozzina per chi è obbligato a starci sopra è una cosa troppo importante e delicata e va trattata con rispetto e cura. Sono le nostre gambe, la nostra libertà", ha scritto Bortuzzo, "non è accettabile che nel 2026 vengano trattate con tale superficialità".

"Fosse successo all’andata ? Come facevo 8 giorni lì così? La carrozzina è inutilizzabile", ha continuato a sfogarsi il nuotatore, "mettiamoci nei panni di chi invece al ritorno da un viaggio aveva solo questa per vivere e svolgere le azioni quotidiane, in che situazione di disagio assurdo si trovava? Per la gravità della cosa tutto questo non può passare inosservato. Ripeto, io sono fortunato, ma è giusto parlarne per tutte quelle persone che questa fortuna non ce l’hanno".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bortuzzo bortuzzo carrozzina bortuzzo carrozzina distrutta
Vedi anche
Ballando con le stelle, Jimmy Ghione sarà nel cast: "Farò ballare il mondo" - Video
Noemi riprende il tour dopo l'incidente, l'arrivo sul palco con le stampelle: "Mi è mancato cantare" - Video
Attentato Ranucci, l'avvocato di Lavitola: "Non vuole ritrattare ma puntualizzare" - Video
Palio di Siena verso nuovo rinvio, ancora pioggia su piazza del Campo - Video
News to go
Iran-Usa, tregua scaduta e braccio di ferro su Hormuz
Palio Siena, il volto della Vergine divide la vigilia dell'Assunta - Video
Baloo non riesce più a camminare, cane soccorso in montagna dai Vigili del fuoco - Video
Come funzionano i guanti con elettroshock, la nuova idea di Trump per l'Ice - Video
Otto anni fa il crollo del Ponte Morandi, il ricordo del vigile del fuoco: "Sembrava caduta una bomba" - Video
Quadri di Cezanne, Renoir e Matisse rubati a Parma, il video dei ladri in azione
Ballando con le stelle, Noemi Bocchi imita il 'moonwalk'. L'ironia di Totti: "Ma che ti sei operata all'anca?"
Sara Curtis, l'abbraccio emozionante con i genitori dopo il nuovo record del mondo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza