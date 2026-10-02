Bracco Atletica e Teatro alla Scala insieme per sport e cultura

Dalla collaborazione tra Atletica Teatro alla Scala e Bracco Atletica nasce 'Il futuro dell'atletica va in scena', il progetto che attraverso percorsi sportivi ed educativi accessibili e qualificati mira ad avvicinare i più giovani all'atletica, accompagnandoli dalla prima pratica fino all'eventuale attività agonistica. L'iniziativa, presentata oggi a Milano al Teatrino Visconti, affiancherà alla crescita sportiva ed educativa dei ragazzi anche il coinvolgimento delle famiglie, con momenti di approfondimento su temi come alimentazione e supporto psicologico. Le attività si svolgeranno negli impianti dell'Arena Civica, del Centro Sportivo Giuriati e del Centro Sportivo XXV Aprile.