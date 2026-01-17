circle x black
Cerca nel sito
 

Miretti cade in area, arbitro revoca rigore: proteste in Cagliari-Juventus

Episodio nella sfida dell'Unipol Domus

Fabio Miretti - Ipa/Fotogramma
Fabio Miretti - Ipa/Fotogramma
17 gennaio 2026 | 21.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Calcio di rigore revocato alla Juventus nella sfida contro il Cagliari, valida per la 21esima giornata di Serie A. Oggi, sabato 17 gennaio, ai bianconeri è stato assegnato un penaly per fallo di Mazzitelli su Miretti, ma dopo revisione al Var l'arbitro Massa è tornato sui suoi passi assegnando calcio di punizione per i sardi. Ma cos'è successo all'Unipol Domus?

Succede tutto al 15' del primo tempo. Una palla vagante in area diventa un assist per Miretti, che si inserisce, controlla il pallone e cade dopo il ritorno di Mazzitelli, che va a contrasto con il centrocampista bianconero e lo fa cadere a terra. L'arbitro Massa non ha dubbi e indica il dischetto, provocando le immediate proteste dei giocatori del Cagliari.

Il direttore di gara viene quindi richiamato al Var, dove revoca il calcio di rigore e assegna punizione per i padroni di casa. Le immagini mostrano infatti che Mazzitelli mette il piede davanti a Miretti, che lo calcia, nel tentativo di trovare il pallone, prima di cadere a terra dolorante. Fallo quindi dell'ex Genoa, non calcio di rigore.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
miretti mazzitelli calcio di rigore juventus rigore juventus cagliari
Vedi anche
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza