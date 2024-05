Il nome dell'azzurra compare nella lista degli 'ex giocatori': si attende annuncio

Camila Giorgi si ritira dal tennis professionistico. Dall'azzurra ancora nessuna comunicazione ufficiale né post social, ma il suo nome appare nella lista degli atleti ritirati dell'Itia, International Tennis Integrity Agency, a far data da ieri. La 32enne nata a Macerata è 116esima nell'ultima classifica Wta. In carriera, senza titoli conquistati, ha ottenuto come miglior piazzamento il 26esimo posto a ottobre 2018. Nella stagione attuale ha giocato 9 match, con 3 vittorie e 6 sconfitte.