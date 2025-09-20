circle x black
Cerca nel sito
 

Inter, Cassano-show contro Inzaghi: "Allegri avrebbe vinto lo Scudetto ogni anno"

L'ex attaccante ha parlato dell'ex tecnico nerazzurro paragonandolo a quello del Milan

Antonio Cassano e Simone Inzaghi
Antonio Cassano e Simone Inzaghi
20 settembre 2025 | 13.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Antonio Cassano 'incorona' Massimiliano Allegri e critica Simone Inzaghi. L'ex attaccante, tra le altre, di Milan e Inter ha parlato del nuovo allenatore del Milan riconoscendogli una mentalità vincente che sarebbe servita, secondo lui, all'Inter in questi anni: "In quattro anni Inzaghi ha vinto uno scudetto e ne ha buttati al vento tre. Bravo in cosa ancora me lo devono spiegare", ha detto Cassano a 'Viva El Futbol', attaccando quindi direttamente l'ex tecnico nerazzurro, volato in Arabia Saudita all'Al Hilal.

"Se Allegri, che io ho sempre criticato, avesse avuto quella squadra lì quattro anni vinceva lo scudetto ogni stagione", ha continuato Cassano, "Inzaghi invece è passato da fenomeno per la maggior parte dei tifosi dell'Inter, poi però aveva già l'accordo per andarsene a 25 milioni l'anno. Non ha vinto niente, è un dato di fatto".

Una decisa retromarcia da parte di Cassano, che ha sempre criticato duramente Allegri soprattutto a livello di gioco, ma che ora sembra essersi, almeno in parte, ricreduto.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cassano inzaghi allegri cassano inzaghi cassano allegri
Vedi anche
Mps-Mediobanca promossa da Giorgetti: "Operazione positiva" - Video
Fedez e il rap su Sinner: "Bufera per colpa mia, chiedo scusa" - Video
Arianna Meloni a Fenix, standing ovation - Video
Francesca Manzini nei panni di Monica Bellucci: "Ciao Tim Burton, ti ricorderò con rispetto" - Video
News to go
Giustizia, via libera della Camera alla riforma
Eurogruppo e Ecofin a Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
Auto e box come caveau della droga, la scoperta a Roma - Video
Pino Daniele, al via l'omaggio di Napoli con Mannoia, Sangiorgi ed Emma - Video
Trump ci ricasca: "Albania era in guerra contro Azerbaigian" - Video
Schifone (FdI) su ddl delega riforma forense: "Sostegno a giovani e donne"
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza