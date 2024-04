Oggi, martedì 30 aprile, torna la Champions League. Stasera alle 21, all'Allianz Arena, si gioca la prima gara valida per le semifinali tra Bayern Monaco e Real Madrid. Il match sarà visibile in diretta tv su Canale 5 ma anche in streaming su Mediaset Infinity e sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251, su Sky Go e su Now.

Nella super sfida tra i tedeschi di Thomas Tuchel e gli spagnoli di Carlo Ancelotti, il Real Madrid viene dato per favorito. Si tratta in ogni caso di due pesi massimi: 69 titoli nazionali e 12 internazionali, tra cui 6 Champions, per i tedeschi; 70 allori in Spagna e 32 fuori dai confini nazionali con il record di ben 14 Coppe con le Grandi Orecchie per i Blancos.