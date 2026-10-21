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Champions League, oggi Como-Manchester United - Diretta

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I lariani ospitano i Red Devils in un match della terza giornata della fase campionato

Cesc Fabregas - Ipa/Fotogramma
Cesc Fabregas - Ipa/Fotogramma
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21 ottobre 2026 | 17.45
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Il Como torna in campo in Champions League. Oggi, mercoledì 21 ottobre, la squadra di Cesc Fabregas ospita il Manchester United allo stadio Sinigaglia nella terza giornata della fase campionato. Nelle prime due partite i lariani hanno sconfitto 4-1 il Lipsia in casa e perso 3-2 a Rotterdam contro il Feyenoord. Anche i Red Devils hanno tre punti in classifica, frutto della vittoria all'esordio per 4-0 sugli azeri del Sabah a Old Trafford. Sette giorni fa la squadra di Michael Carrick è stata invece battuta 2-0 a Madrid dall'Atletico.

Tra due settimane, nella quarta giornata, il Como giocherà in trasferta con il Lens, mentre il Manchester United ospiterà la Roma.

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