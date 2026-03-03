circle x black
Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux sposi, il matrimonio esclusivo a Montecarlo

Il pilota della Ferrari ha pubblicato alcune foto della sua unione civile

Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux - fotogramma/ipa
Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux - fotogramma/ipa
03 marzo 2026 | 13.09
Redazione Adnkronos
Dal giro in Ferrari al dettaglio della torta. Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux si sono sposati con matrimonio civile, celebrato il 28 febbraio a Montecarlo. Il pilota di Formula 1 e la modella influencer hanno condiviso sui social alcuni dettagli della cerimonia, a partire dall'abito indossato dalla sposa, coordinato a quello dello sposo: in total white.

La cerimonia civile si è tenuta in forma esclusiva, la lista degli invitati comprendeva solo familiari e amici strettissimi. A colpire i tifosi del pilota, è stato l'arrivo di Leclerc a bordo della Ferrari 250 Testa Rossa del 1957. Dopo la cerimonia il pilota ha portato la moglie a fare un giro tra le strade del Principato di Monaco rendendo il momento iconico e indimenticabile. La sposa ha scelto un elegante abito a sirena in pizzo chantilly francese, impreziosito da ricami luminosi, mentre lo sposo ha optato per un completo chiaro, perfettamente abbinato.

Tra i protagonisti assoluti, il cagnolino Leo che indossato uno smoking completo di papillon. Un omaggio speciale anche sulla torta nuziale, dove è stata inserita una miniatura del bassotto con tanto di morso scenografico nel dolce. "Un giorno che ricorderemo per sempre", ha scritto il pilota sui social spiegando che questa è stata considerata come una prima parte e successivamente festeggeranno in grande con parenti e amici.

Alexandra Sait Mleux, chi è

Nata a Parigi il 19 giugno 2002, Alexandra Saint Mleux ha 23 anni ed è cresciuta a Montecarlo, dove è nato Charles Leclerc. Nella capitale francese Alexandra ha studiato Storia dell'arte. È attiva nel mondo della moda e anche sui social, con i suoi 3,5 milioni di follower su Instagram.

