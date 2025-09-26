circle x black
Chivu, rimprovero ai tifosi durante allenamento: "Rispettate chi lavora" - Video

Il tecnico dell'Inter sta preparando la trasferta di Cagliari, valida per la quinta giornata di Serie A

Cristian Chivu - Ipa/Fotogramma
26 settembre 2025 | 13.45
Redazione Adnkronos
Cristian Chivu 'furioso' con i suoi tifosi. Durante l'allenamento di oggi, venerdì 26 settembre, il tecnico dell'Inter ha avuto una dura reazione verso alcuni tifosi che, dalle tribune del centro sportivo della Pinetina, hanno urlato frasi giudicate poco adeguate ai giocatori. Quando ha sentito l'ennesimo urlo, Chivu si è quindi girato verso di loro e ha gridato: "Perfavore rispettate chi lavora. Non voglio sentire riferimenti alla domenica o altre cose".

@internelcuore_1908_

CDS - Mercoledì Chivu ha sbottato. La seduta non era aperta, ma c'erano alcuni sponsor e Inter Club. Dopo un gol di Lautaro, si sente: "Ora fallo anche domenica!" Chivu replica: "Per favore, rispettate questi che lavorano. Non voglio sentire domenica o altre cose!"

♬ suono originale - internelcuore_1908_

Un rimprovero che ha provocato però gli applausi del resto della tifoseria, d'accordo con il mister e pronta quindi a sostenere la squadra. L'Inter è reduce dalla vittoria dell'ultima giornata contro il Sassuolo, battuto 2-1 a San Siro, e nel quinto turno di Serie A sfiderà il Cagliari in trasferta, con la partita che è in programma domani, sabato 27 settembre.

