A Cincinnati adottano un cane e lo chiamano 'Jannik'. La reazione di Sinner - Video

Il fuoriclasse azzurro ha reagito con un sorriso e una battuta alla notizia, poche ore prima della finale del Masters 1000 americano

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
18 agosto 2025 | 12.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner ha una grande passione per gli animali. Il fuoriclasse azzurro ama in particolare i cani e poche ore prima della finale del Masters 1000 di Cincinnati si è emozionato per una notizia relativa a un cucciolo incontrato pochi giorni fa. Una delle guardie di sicurezza del torneo americano ha adottato il cagnolino e lo ha chiamato 'Jannik'. In onore del numero uno del ranking Atp.

Sinner e il cane di nome 'Jannik'

"It's so good" risponde Jannik quando gli viene data la notizia dell'adozione del cucciolo da parte di una delle guardie di sicurezza. "Oh mio dio, fantastico" aggiunge poi Sinner con un sorriso, quando gli viene detto che il cucciolo è stato ribattezzato 'Jannik' in suo onore. Prima dell'adozione, il cane si chiamava Adrin: Sinner se la ride e poi scatta una foto allo schermo del tablet per avere con sé un ricordo. Un nuovo portafortuna verso la finale del Masters 1000 di Cincinnati.

