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Il Real di Mourinho vince il Clasico, Barca battuto 2-1

Doppietta di Mbappè stende i blaugrana e merengues si portano a -3

Mbappè - Ipa
Mbappè - Ipa
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25 ottobre 2026 | 23.17
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Il Real Madrid di Josè Mourinho vince il Clasico battendo 2-1 il Barcellona al Camp Nou, nella 10/a giornata della Liga spagnola. Protagonista assoluto Mbappé che firma la personale doppietta al 41' e all'87'. Nel mezzo il momentaneo pareggio del Barca con Raphinha al 61'.

Con questo risultato il Real interrompe la striscia del Barcellona di nove vittorie nelle prime nove giornate di Liga e riporta le merengues a -3 dal Barcellona capolista, tra le due c'è l'Atletico secondo a -2 dalla vetta.

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