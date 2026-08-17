circle x black
Cerca nel sito
 

Atp Cincinnnati, Cobolli avanza agli ottavi di finale

L'azzurro supera in tre set il belga Blockx

Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
Flavio Cobolli - Ipa/Fotogramma
17 agosto 2026 | 19.42
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli avanza agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati (cemento, montepremi 9.415.725 dollari). Il 24enne azzurro, numero 10 del mondo e settima testa di serie, supera il 21enne belga Alexander Blockx, numero 32 del ranking Atp e 28 del seeding, con il punteggio di 7-5, 4-6, 7-5 in due ore e mezza di gioco. Il romano riesce così a prendersi la rivincita sul ragazzo di Anversa che quest'anno lo aveva battuto al 2° turno del torneo di Montecarlo con un doppio 6-3. Cobolli aspetta ora agli ottavi il vincente tra il 19enne spagnolo Rafael Jodar, numero 11 del mondo e 12 del tabellone e il 29enne cileno Alejandro Tabilo, numero 29 del ranking Atp e 22 del seeding.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
atp cincinnati cobolli blockx flavio cobolli
Vedi anche
News to go
Debito pubblico, a giugno nuovo record a 3.207,2 miliardi
Eruzione Etna, nuova bocca nella Valle del Bove: il video della nuvola di cenere vulcanica - Video
Sardegna, nuovo sbarco di migranti tra i bagnanti dopo l'incidente a Su Giudeu - Video
Mercati: seduta incolore, petrolio e oro in rialzo - Video
Attentato Ranucci, l'avvocato di Lavitola: "Affranto per aver provocato guai a persone a cui tiene" - Video
Trump con George Washington nel nuovo video generato con l'Ia: "Grazie per le tue idee"
Ballando con le stelle, Jimmy Ghione sarà nel cast: "Farò ballare il mondo" - Video
Noemi riprende il tour dopo l'incidente, l'arrivo sul palco con le stampelle: "Mi è mancato cantare" - Video
Attentato Ranucci, l'avvocato di Lavitola: "Non vuole ritrattare ma puntualizzare" - Video
Palio di Siena verso nuovo rinvio, ancora pioggia su piazza del Campo - Video
News to go
Iran-Usa, tregua scaduta e braccio di ferro su Hormuz
Palio Siena, il volto della Vergine divide la vigilia dell'Assunta - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza