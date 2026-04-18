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Cobolli, successo da sogno contro Zverev e lacrime per il piccolo Mattia: la dedica dell'azzurro

Il tennista romano batte il numero 3 del ranking Atp e si commuove per la scomparsa del 13enne Mattia Maselli, promessa del suo Tennis Club

Le lacrime di Cobolli - frame Tennis Tv
Le lacrime di Cobolli - frame Tennis Tv
18 aprile 2026 | 15.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Flavio Cobolli agguanta la vittoria più importante della sua carriera, contro il numero 3 del ranking Atp Alexander Zverev, e scoppia in lacrime. Oggi, sabato 18 aprile, l'azzurro ha dedicato il suo successo nella semifinale dell'Atp 500 di Monaco a Mattia Maselli, 13enne promessa del Tennis Club Parioli, morto ieri.

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Flavio lo aveva ricordato poche ore fa sui social: "Ogni punto che giocherò, ogni palla che toccherò, ogni passo che farò, penserò a te. La scuola tennis non sarà mai la stessa cosa senza di te, ma ti giuro che non verrai mai dimenticato".

Il pianto liberatorio al termine della semifinale contro Zverev racconta il difficile momento emotivo dell'azzurro, che domani giocherà la finale del torneo tedesco contro il vincente della sfida tra Alex Molcan e Ben Shelton.

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Flavio Cobolli Cobolli Cobolli Zverev Cobolli Monaco Cobolli lacrime
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