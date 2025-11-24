Prima il trionfo, poi la conferenza stampa per completare lo show. L'Italia vince la Coppa Davis 2025 e dà spettacolo tra campo e sala stampa. Dopo il 2-0 inflitto alla Spagna in finale, gli azzurri si presentano in sala stampa 'euforici' e la sessione di domande e risposte prende una piega particolare trasformandosi in una chiusura 'cult' della memorabile settimana.

The party has well and truly for Italy 🇮🇹#DavisCup pic.twitter.com/CUHLM1X2rY — Davis Cup (@DavisCup) November 23, 2025

Flavio Cobolli, protagonista assoluto in campo con la vittoria che ha dato il decisivo 2-0, lascia il segno anche davanti al microfono. Dopo un ''domande normali, grazie" indirizzato ai cronisti all'ingresso in sala, il romano dà inizio al suo personale show. "Ncè nessuno in inglese", dice forse con un po' di sollievo, ma viene subito smentito. La prima domanda, ovviamente, è in inglese. La risposta, dopo il brindisi nello spogliatoio, è laboriosa.

“ao”

“non mi ricordo la domanda”

“stai a diventà famoso flaviè, questa è la cosa, te ne accorgi o no”

“ho cercato…”

“…le parole”

“no”

ITALIAN CINEMA pic.twitter.com/PbHjczongD — ☾ sab🇦🇹 (@signofhsa) November 23, 2025

La partenza è buona ("Ero un po' nervoso all'inizio del match..."), ma manca la collaborazione dei compagni di squadra: Lorenzo Sonego ride, il capitano Filippo Volandri crolla, tutto da rifare. Matteo Berrettini a intervalli regolari cerca di mantenere in riga il compagno più giovane ("Sembra che tu abbia perso, dai oh...", "Stai diventando famoso..."). Cobolli ci prova, ma l'impresa è ardua: "Mi sono dimenticato la domanda...".

Il colpo di grazia è la domanda sul primo trionfo azzurro in Davis nel 1976: "Non ero nato... Ho visto la serie tv...". Assist troppo ghiotto per la giornalista: "Parlamene". "Come parlamene? E' un'interrogazione?", replica Cobolli in corner. Stavolta, l'intervento di Berrettini è esiziale: "Non l'ha vista...".