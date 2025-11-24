circle x black
Cerca nel sito
 

Cobolli, Berrettini e la conferenza show dopo il trionfo in Coppa Davis - Video

Dopo il trionfo in finale, l'appuntamento in sala stampa prende una piega particolare

Una 'scena' della conferenza
Una 'scena' della conferenza
24 novembre 2025 | 10.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Prima il trionfo, poi la conferenza stampa per completare lo show. L'Italia vince la Coppa Davis 2025 e dà spettacolo tra campo e sala stampa. Dopo il 2-0 inflitto alla Spagna in finale, gli azzurri si presentano in sala stampa 'euforici' e la sessione di domande e risposte prende una piega particolare trasformandosi in una chiusura 'cult' della memorabile settimana.

Flavio Cobolli, protagonista assoluto in campo con la vittoria che ha dato il decisivo 2-0, lascia il segno anche davanti al microfono. Dopo un ''domande normali, grazie" indirizzato ai cronisti all'ingresso in sala, il romano dà inizio al suo personale show. "Ncè nessuno in inglese", dice forse con un po' di sollievo, ma viene subito smentito. La prima domanda, ovviamente, è in inglese. La risposta, dopo il brindisi nello spogliatoio, è laboriosa.

La partenza è buona ("Ero un po' nervoso all'inizio del match..."), ma manca la collaborazione dei compagni di squadra: Lorenzo Sonego ride, il capitano Filippo Volandri crolla, tutto da rifare. Matteo Berrettini a intervalli regolari cerca di mantenere in riga il compagno più giovane ("Sembra che tu abbia perso, dai oh...", "Stai diventando famoso..."). Cobolli ci prova, ma l'impresa è ardua: "Mi sono dimenticato la domanda...".

Il colpo di grazia è la domanda sul primo trionfo azzurro in Davis nel 1976: "Non ero nato... Ho visto la serie tv...". Assist troppo ghiotto per la giornalista: "Parlamene". "Come parlamene? E' un'interrogazione?", replica Cobolli in corner. Stavolta, l'intervento di Berrettini è esiziale: "Non l'ha vista...".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
coppa davis finale coppa davis italia coppa davis
Vedi anche
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza