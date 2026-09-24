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Cobolli a lezione da Sinner: "Una delle persone che mi fa imparare di più"

Il tennista azzurro ha raccontato l'allenamento con il numero uno poco prima del suo esordio in Laver Cup

Cobolli e Sinner - Instagram @flavio_cobbo
Cobolli e Sinner - Instagram @flavio_cobbo
24 settembre 2026 | 17.43
Redazione Adnkronos
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A lezione da Jannik Sinner. Flavio Cobolli, a Londra per la Laver Cup 2026, ha raccontato così l'allenamento svolto ieri insieme al fuoriclasse azzurro, al lavoro per tornare in campo dopo l'infortunio al ginocchio: "Abbiamo scherzato molto, - ha detto ai microfoni di SuperTennis - è stato bello ritrovarlo in campo. Ogni volta che posso e ho l'occasione sfrutto al meglio quelle ore che ho per giocare insieme".

Cobolli, oggi numero 7 del ranking e in piena corsa per le Atp Finals di Torino, ha aggiunto: "Alla fine, è una delle persone che mi fa imparare di più. Mi insegna tanto e sono sempre predisposto ad allenarmi con lui". E chissà che, durante l'allenamento a Montecarlo, Flavio non abbia chiesto a Jannik qualche consiglio per il finale di stagione, proprio in vista del 'Torneo dei maestri', a cui Sinner è già qualificato.

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