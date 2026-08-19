circle x black
Cerca nel sito
 

Yael Trepy, i medici rassicurano: "Nessun danno neurologico"

La direttrice del reparto di terapia intensiva a Cagliari: "Intervento in pochi minuti, è stato decisivo"

Yael Trepy - Ufficio stampa Aou Sassari Cagliari calcio
Yael Trepy - Ufficio stampa Aou Sassari Cagliari calcio
19 agosto 2026 | 19.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Migliorano le condizioni dell'attaccante del Cagliari Yael Trepy, ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Sassari, in cui si trova dopo il principio di annegamento in una piscina, domenica scorsa. Oggi, 19 agosto, la direttrice della Terapia intensiva emergenza urgenza dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, Stefania Milia, ha parlato in conferenza stampa.

“L’intervento di Areus in pochi minuti è stato decisivo, la vicinanza della base di Olbia ha permesso di soccorrere in fretta Yael Trepy. L’equipe di soccorso ha provveduto all’intubazione, il quadro era sicuramente critico per una grave situazione respiratoria a causa della copiosa presenza di acqua. Non abbiamo rilevato alcuna altra sostanza, questo va ribadito. Le condizioni sono progressivamente migliorate e sono diventate repentinamente soddisfacenti. Abbiamo potuto svegliarlo e rilevare assenza di criticità neurologiche, Yael respira bene, per ora va monitorato e progressivamente potremo costruire un percorso che gradualmente lo porterà fuori dalla terapia intensiva”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
yael trepy terapia intensiva ospedale sassari attaccante cagliari
Vedi anche
News to go
"Gasolio potrebbe arrivare a 3 euro al litro nei prossimi mesi", l'allarme FederPetroli Italia
Turista reagisce a tentativo di furto a Venezia e scatta la rissa - Video
Furto opere Antonello da Messina, ecco la chiamata alla Polizia che ha fatto scattare l'allarme
Colombia, Shakira visita l'area colpita dal terremoto e annuncia: "Fondi per costruire nuove scuole"
Mercati cauti, Milano in calo e vendite su Mps in attesa del cda di domani - Video
Angelique Kidjo nella storia, è la prima cantante africana a ricevere una stella a Hollywood - Video
Oltre 100 furti a Malpensa, ecco come le ladre rubavano ai passeggeri in transito - Video
Razzo Space X precipita sulla Luna: le immagini del nuovo cratere creato dall'impatto - Video
Francia, cade con il parapendio su una parete rocciosa: il soccorso incredibile in elicottero
Drone ucraino colpisce camion russo, il video girato dal conducente
De Gasperi, Schillaci: "Fra i padri della Repubblica, pose le basi per il Sistema Sanitario Nazionale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza