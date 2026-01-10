circle x black
Cerca nel sito
 

Como-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I rossoblù affrontano la squadra di Fabregas nella 20esima giornata di Serie A

Nico Paz - Ipa/Fotogramma
Nico Paz - Ipa/Fotogramma
10 gennaio 2026 | 07.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Bologna torna protagonista in Serie A. I rossoblù affrontano oggi, sabato 10 gennaio, il Como in trasferta - in diretta tv e streaming - nella 20esima giornata di campionato. La squadra di Italiano è reduce dalla brutta sconfitta interna contro l'Atalanta, che si è imposta 2-0 al Dall'Ara, mentre quella di Fabregas ha vinto per 3-0 in trasferta con il Pisa.

Como-Bologna, orario e probabili formazioni

La sfida tra Como e Bologna è in programma oggi, sabato 10 gennaio, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fabregas

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

Como-Bologna, dove vederla in tv

Como-Bologna sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
como bologna como bolgona bologna oggi como bologna orario como bologna dove vederla in tv como bologna probabili formazioni
Vedi anche
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza