Dopo la sosta per le gare delle nazionali, torna il campionato di Serie A. Il Como torna in campo al Sinigaglia contro il Cagliari, oggi sabato 21 novembre, per la 12esima giornata di campionato. I lariani di Cesc Fabregas arrivano alla sfida dopo il ko di San Siro contro l'Inter e prima ancora dal 9-1 sul Lens in Champions League. Il Como è quinto a 23 punti e vuole ritrovare il successo per riavvicinarsi al vertice e continuare a viaggiare in quota Europa. Dall'altra parte del campo c'è la formazione di Fabio Pisacane che è tornata a vincere con il Frosinone dopo la striscia negativa di 4 sconfitte consecutive, ma è forte comunque di 16 punti in classifica.

Como-Cagliari, orario e probabili formazioni

Ecco le formazioni di Como-Cagliari, in campo oggi alle 15:

Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Caqueret, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.

Cagliari (4-4-2): Caprile; Ze Pedro, Kofler, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano, Fazzini; Maldini, Mendy. All. Pisacane.

Como-Cagliari, dove vederla

Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, accessibile anche in pay tv sul canale Sky Zona Dazn (214).