Conte espulso in Inter-Napoli: due giornate di squalifica

La decisione del Giudice Sportivo

Antonio Conte - Ipa/Fotogramma
13 gennaio 2026 | 15.44
Redazione Adnkronos
Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della ventesima giornata, ha inflitto 15.000 euro di multa e squalificato per due giornate l'allenatore del Napoli Antonio Conte, "per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all'intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale".

"Per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale".

Cos'è successo in Inter-Napoli

È successo tutto nel finale di Inter-Napoli, big match dell'ultima giornata di Serie A. Sul punteggio di 1-1, intorno al 70', l'arbitro Doveri ha concesso un rigore ai nerazzurri dopo un check Var, molto contestato dalla panchina partenopea e da Conte in particolare, che si fa espellere per proteste.

Prima di uscire dal campo, il tecnico del Napoli ha un faccia a faccia con il quarto uomo Colombo, poi calcia stizzito un pallone e urla a più riprese "Vergognatevi" all'indirizzo della squadra arbitrale.

